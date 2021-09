Ein bewussteres Konsumverhalten gehört mittlerweile zum guten Ton. Auch bei der Geldanlage liegen Nachhaltigkeitsfonds voll im Trend. Doch erkauft man sich das grüne Gewissen nicht durch wesentliche teurere Fondskosten?"So viel steht fest: Das Thema Sustainable Finance und damit auch nachhaltige Geldanlagen sind auch in diesem Jahr weiter auf dem Vormarsch", leitet etwa das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) seinen Jahresbericht ein, in dem die Verbandsarbeit näher beschrieben wird. Der im Juni veröffentlichte Marktbericht, in dem das FNG jährlich den Markt für nachhaltige Geldanlagen unter die Lupe nimmt, konkretisiert und bestätigt den Trend: Für Deutschland wurde ein Wachstum von 117 Prozent bei Privatinvestitionen in nachhaltige Fonds festgestellt. Die enormen Mittelzuflüsse in 2020 bescherten nachhaltigen Fonds ein Wachstum in Höhe von 69 Prozent. Der Anteil von Nachhaltigkeitsfonds am Gesamtfondsmarkt beträgt zudem laut FNG-Marktbericht 6,4 Prozent - 71 Prozent der Studienteilnehmer rechnen demnach auch für 2021 mit weiterem Wachstum in diesem Bereich.

