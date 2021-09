Hamburg (ots) -Die HFH Group stellt ein weiteres aussichtsreiches Investment im Anlagesegment HFH Select Invest vor: Ein Neubauprojekt des Projektentwicklers HIPE im facettenreichen und familienfreundlichen Hamburg-Bramfeld. Hier finden sich Naherholungsgebiet und attraktive Cityanbindung vereint. Investments sind ab 50.000 Euro möglich. Die Rendite beträgt 6 Prozent per anno.Die beiden Neubauten der Hamburger Immobilien Projekt- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HIPE) liegen in dem beliebten Hamburger Stadtteil Bramfeld. Sowohl für den Neubau Seekamp/Bramfelder Chaussee 277 - 281 mit einer Wohnfläche von 2.010 m² als auch für den Neubau im Innenhof mit einer Fläche von 1.350 m² und 27 Tiefgaragenstellplätzen liegen die Baugenehmigungen bereits vor. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2021 geplant. Nach einer voraussichtlichen Bauzeit von anderthalbhalb Jahren wird der Vermietungsbeginn für das vierte Quartal 2023 erwartet.Das Gesamtinvestment liegt bei 15,88 Millionen Euro. Das eingebrachte Eigenkapital beziehungsweise die Eigenleistung des Projektentwicklers sollen durch eine Investitionssumme von 2,22 Millionen Euro in Form von Mezzanine-Kapital ergänzt werden. Die Anlage wird mit 6 Prozent per anno verzinst, die Laufzeit beträgt 24 bis 30 Monate. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 50.000 Euro.Bramfeld - ein beliebter Hamburger WohnstadtteilIm Bramfeld lassen sich ein uneingeschränktes Berufsleben und ein hoher Lebensstandard vereinbaren. So führen die schnelle Erreichbarkeit der City und des Flughafens zu kurzen Wegen im Berufsalltag, darüber hinaus ist die Errichtung einer U-Bahn-Linie mit Halt in Bramfeld geplant. Zudem trifft im Nordosten Hamburgs eine gute Infrastruktur mit sämtlichen Einrichtungen des täglichen Bedarfs auf ein ruhiges Naherholungsgebiet. Insbesondere der Bramfelder See lädt hier zu Spaziergängen ein.Hamburg gilt nicht nur als Metropole mit internationalem Flair und vielfältigen kulturellen Angeboten, sondern ist auch einer der begehrtesten Wohnorte mit dem höchsten privaten Einkommen aller deutschen Städte. So sorgt der Nachfrageüberhang an qualifiziertem Wohnraum in allen Preissegmenten dafür, dass der Hamburger Immobilienmarkt zu den wertstabilsten in Deutschland gehört. Als Standort der führenden, umsatzstärksten Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel, Medien und Dienstleistung weist die Hansestadt eine der der höchsten Lebensqualitäten weltweit auf und bietet ein hohes Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen.Das vollständige Exposé ist abrufbar unter: https://ots.de/Cn7YCjÜber die HFH Group - www.hfh.deMit der Gründung des HFH Hamburger Finanzhauses legte Tim Bütecke vor 20 Jahren den Grundstein für die HFH Group. In Zusammenarbeit mit externen Spezialisten verfügen der studierte Diplom-Ingenieur und sein Team über ein umfassendes Portfolio: Baufinanzierung und Vermögenplanung mit Fokus auf Immobilien sind die ausgezeichneten Kernkompetenzen der HFH Group. Dabei setzen die Strategien stets auf eine Mischung aus bewährten, konservativen, digitalen und innovativen Investments.Pressekontakt:Hanna SchliederTel: (040) 41 43 7935Mail: h.schlieder@hfh.deOriginal-Content von: HFH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143457/5018285