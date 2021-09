DJ Ifo-Institut: Steuerliche Anreize kurbeln Innovationstätigkeit an

MÜNCHEN (Dow Jones)--Forschungsförderung über das Steuersystem wirkt sich nach einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung positiv auf die Investitionen in Innovationsprojekte aus. Eine Metastudie des Instituts fasste die Ergebnisse zu quantitativen Evaluationsstudien in Europa, Japan, Kanada, China, Australien und den USA zusammen, teilte das Ifo-Institut in München mit. "Deutschland betreibt diese Art der Förderung seit 2020. Sie verursacht viel weniger Bürokratie und ist deswegen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen ein Gewinn", erklärte der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck.

In der Studie zeigten sich laut den Angaben die Erfolge in den Ländern am deutlichsten, die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung über das Steuersystem vergünstigten, etwa durch Steuergutschriften oder spezielle Abschreibungsmöglichkeiten für Sach- oder Personalkosten. Die steuerliche Förderung habe im Vergleich zur direkten Projektförderung erhebliche Vorteile, die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) besonders zugutekommen könnten. "KMU müssen bei einer Förderung über das Steuersystem keine aufwändigen Anträge stellen und sich dafür teure Beratung einkaufen", betonte Falck. Deshalb sei es bei der neuen steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung wichtig, den Prozess zum Erhalt der Steuergutschrift so einfach wie möglich zu halten.

Der Bericht unterstreicht laut einer Mitteilung des Instituts auch die Bedeutung der allgemeinen Besteuerung für privatwirtschaftliche Aktivitäten in Forschung und Entwicklung. "Die Erkenntnis, dass niedrigere Unternehmensteuern tendenziell zu mehr privatwirtschaftlichen Innovationsaktivitäten führen, ist insbesondere für Deutschland als Hochsteuerland im internationalen Vergleich von Bedeutung und sollte in zukünftigen Steuerdebatten berücksichtigt werden", sagte Falck.

September 13, 2021

