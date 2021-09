Brechen (www.anleihencheck.de) - Vorzeitige Anleihe-Kündigung - die Media and Games Invest SE ("MGI") kündigt ihre in Deutschland gelistete, unbesicherte 7,00%-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2R4KF3/ WKN A2R4KF) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro gemäß Anleihebedingungen vorzeitig zum nächsten Zinszahlungstermin am 11. Oktober 2021 vollständig, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

