München (ots) -Die 95-minütige Diskussionsrunde sahen über 11 Millionen am gestrigen SonntagabendDas öffentlich-rechtliche Triell der Kanzlerkandidatin und Kanzlerkandidaten war am gestrigen Sonntag die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. 11,125 Millionen Zuschauer:innen schalteten "Das Triell - Dreikampf ums Kanzleramt" ein - davon 7,361 Millionen im Ersten, 3,508 Millionen im ZDF, 0,131 bei Phoenix und 0,125 bei Tagesschau24. Das entspricht einem Marktanteil von insgesamt 36,5 Prozent (24,2 % Das Erste, 11,5 % ZDF, 0,4 % Phoenix, 0,4 % Tagesschau24). Vor allem beim jüngeren Publikum stieß die Diskussionsrunde auf großes Interesse: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 41,2 Prozent.Das Wortgefecht zwischen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) wurde moderiert von Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.Oliver Köhr zum "Dreikampf ums Kanzleramt":"Unser Ziel war ein kontroverses Streitgespräch, bei dem die Unterschiede in den Positionen deutlicher hervortreten sollten. Das ist uns gelungen. Wir konnten die Kandidat:innen bei vielen Themen aus der Reserve locken. Das waren 95 Minuten geballte Information."Die Sendungsleitung beim Triell hatte ARD-Wahl-Koordinator Rainald Becker:"Das Triell war ein Höhepunkt unserer umfangreichen Wahlberichterstattung. Zwei Wochen vor der Wahl haben ARD und ZDF die Kanzlerkandidat:innen in einem spannenden Schlagabtausch gezeigt. Mit diesem Triell haben wir den Bürger:innen möglicherweise zusätzliche Erkenntnisse für ihre Wahlentscheidung geben können."Die im Ersten anschließende Talkrunde ANNE WILL, die den Fernsehauftritt der drei Spitzenkandidaten analysierte und durch eine Blitzumfrage vom Abend Zuschauerreaktionen einbezog, verfolgten durchschnittlich 5,846 Millionen (24,6 % MA). Die Hauptausgabe der "Tagesschau" vor dem "Triell" sahen 11,283 Mio. (40,3 % MA), davon 6,49 Millionen im Ersten (23,0 % MA).Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5589 44866, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5018316