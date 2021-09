Konkret standen am per Stichtag 1. Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahr 7467 weniger Wohnungen leer. Dies entspricht einer Abnahme von 9,5%.Bern - Die Zahl der leer stehenden Wohnungen hat in der Schweiz erstmals seit über einer Dekade wieder abgenommen. Konkret standen am per Stichtag 1. Juni 2021 laut den neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) im Vergleich zum Vorjahr 7467 weniger Wohnungen leer. Dies Entspreche einer Abnahme von 9,5 Prozent, teilte das BFS am Montag mit.

