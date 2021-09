Zu Wochenbeginn steht die Aktie des Impfstoff-Forschers Valneva kräftig unter Druck. An der Börse in Paris verliert der Wert zeitweise 40 Prozent. Für Ernüchterung sorgt die Meldung, dass Großbritannien den Liefervertrag mit dem Unternehmen gekündigt hat. Im Sog von Valneva verliert auch ein anderer Impfstoff-Wert kräftig an Boden.Die Regierung behauptet dem Vernehmen nach, dass Valneva gegen seine Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verstoßen habe, was das Unternehmen jedoch vehement bestreite, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...