Der September fängt an, seinem Ruf gerecht zu werden: Fünf Tage in Folge fallende Kurse der Aktienmärkte (beim S&P 500 und anderen Indizes). Wird es nichts mit dem achten Monat steigender Kurse beim Weltleitindex? Natürlich ist es noch viel zu früh, um dies mit einiger Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren. Angesichts einiger noch anstehender Ereignisse an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...