Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Die 14. China (Xiamen) International Boat Show (im Folgenden als "Xiamen International Boat Show" bezeichnet) wird am 19.November im Wuyuan Bay Yacht Harbor feierlich eröffnet.Als eine der wichtigsten Nebenveranstaltungen der World Ocean Week in Xiamen ist die Xiamen International Boat Show eine professionelle Bootsausstellung, die vom Handelsministerium der VR China genehmigt, von der Stadtverwaltung Xiamen gesponsert und von der Xiamen R&B Yacht Tourism Group organisiert wird. Seit 2008 findet sie jährlich im November im Yachthafen von Wuyuan Bay statt. Sie hat sich zu einer jährlich stattfindenden internationalen Yachtveranstaltung entwickelt, die Ausstellung, Forum, Spiel und Aktivitäten vereint und als die einflussreichste interaktive Bootsmesse zwischen Wasser und Land bekannt ist. Im Jahr 2012 wurde die Xiamen International Boat Show Mitglied der IFBSO (International Federation of Boat Show Organizers) und erlangte 2014 erfolgreich die höchste Mitgliedschaft der IFBSO, die Platin-Mitgliedschaft.Die 14. Xiamen International Boat Show wird professioneller werden und das Konzept des "neuen Küstenlebens" bereichern. Ausgehend vom "Yacht-Lifestyle" wird die Ausstellung den gemeinsamen Wohlstand der Ökosphäre der Yachtindustrie verwirklichen und die Vitalität und den Charme des Lebens an der Küste fördern.Aufgrund der Auswirkungen der globalen Epidemie und des Trends zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft hat die Xiamen International Boat Show im Jahr 2020 eine Online-Messe eingerichtet, um die gesamte Kette der Yachtindustrie online zu konvergieren und darzustellen, eine globale Austauschplattform für diese Industrie aufzubauen und eine "unendliche" Bootsmesse zu schaffen. Sobald die Online-Ausstellung ins Leben gerufen wurde, hat sie die Aufmerksamkeit vieler in- und ausländischer Unternehmen und Marken auf sich gezogen und einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Derzeit sind auf der Online-Ausstellung der Xiamen International Boat Show mehr als 200 namhafte Unternehmen und mehr als 440 Exponate aus mehr als 15 Ländern und Regionen zu sehen.Wir heißen weitere internationale Unternehmen herzlich willkommen, sich uns anzuschließen, um sich online mit der globalen Yachtindustrie zu treffen und an diesem freudigen Ereignis durch unsere Online-Ausstellung der China (Xiamen) International Boat Show teilzunehmen.Die 14. internationale Bootsausstellung in China (Xiamen)19. bis 22. November 2021Yachthafen Wuyuan Bay, Xiamen, ChinaDie Anmeldung zur Ausstellung ist in vollem Gange. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website: https://www.xmboatshow.com/en/E-Mail info@xmboatshow.comTel.: +86 0592-5571852Pressekontakt:Cara Chen +86-0592-5571852Original-Content von: China (Xiamen) International Boat Show, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158559/5018408