Nach der deutlichen Korrektur in der Vorwoche bleibt der Bitcoin im Konsolidierungsmodus. Ein zeitweiliger Sprung über die 46.000-Dollar-Marke hatte sich am Sonntag nicht als nachhaltig erwiesen. Stattdessen geht es zu Wochenbeginn zunächst um weitere drei Prozent bergab. Damit steckt der Kurs nun mitten in der Unterstützungszone zwischen 44.000 und 45.000 Dollar. Falls er diese nach unten verlassen sollte, drohen erneute Tests der Unterstützungen im Bereich von 41.900 sowie bei rund 38.000 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...