FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS NETWORK INTERNATIONAL TARGET TO 415 (440) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS INITIATES GB GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 865 PENCE - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 429 (387) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CAIRN ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 215 (235) PENCE - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 720 (930) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 600 (470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 406 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 285 (295) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 305 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 236 (225) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 1423 (1146) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 1550 P - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6182 (6051) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3050 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 370 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7210 (7770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 724 (601) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 650 (580) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 520 (510) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 410 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 800 (845) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 334 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 740 (706) PENCE - 'NEUTRAL'



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 640 (625) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

