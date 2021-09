München (ots) -- Mit crossmedialer Erzählweise weiter auf Erfolgskurs- Multi-Channel-Strategie sorgt für steigende Reichweiten- Bis zu 8,4 % MA* in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre)- Mehr als fünf Millionen Fans in den Social-Media-Kanäle10 Jahre, über 2.500 Folgen und kein bisschen müde! "Berlin - Tag & Nacht" zählt zu den erfolgreichsten Daily Soaps im deutschen Fernsehen. "BTN" erzählt das abwechslungsreiche Leben verschiedener Persönlichkeiten in Berlin mit all seinen Facetten: Es geht um Liebe und Kummer, Freundschaft und Feindschaft, Freud und Leid, Glück und jede Menge Gefühle. Mit dem Start der Reality Soap im TV im Jahr 2011 begann zugleich die crossmediale Erzählweise, die bis heute für ständig wachsende Fanzahlen sorgt. On air, bei TVNOW, in der App, online und in den sozialen Medien ist die Serie für die junge Zielgruppe direkt erlebbar. Zu den Erfolgen im TV erreicht "Berlin - Tag & Nacht" über alle digitalen Plattformen hinweg bis zu 50 Millionen Videoviews pro Monat. Heute feiert RTLZWEI den zehnten Geburtstag mit zahlreichen Aktionen.Thomas Fischer, Abteilungsleiter Redaktion Berlin - Tag & Nacht und "Köln 50667" bei RTLZWEI: "Die Idee war innovativ. Es gab keine klassischen Dialog-Drehbücher, sondern eine Szenenbeschreibung und die Darsteller legten los. Den Erfolg machte definitiv auch aus, dass die Geschichten sehr eng mit den echten Charakteren der Darsteller verbunden waren. Heute ist 'Berlin - Tag & Nacht' eine etablierte Soap mit authentischen Charakteren und vielfältigen Plots, die wir immer weiterentwickeln. Mit der medienübergreifenden Erzählweise holen wir die Fans da ab, wo sie sind, ob im TV, online oder in den Social-Media-Kanälen."So feiert RTLZWEI das Jubiläum- Zum runden Geburtstag gibt heute auf allen Kanälen zahlreiche Aktionen, die auf den Geburtstag aufmerksam machen. On air gibt es zusätzlich zur regulären Vorabend-Folge ein zweistündiges Primetime-Special sowie zu späterer Stunde ein Wiedersehen mit ehemaligen Darstellerinnen und Darstellern.- Auf rtl2.de und den RTLZWEI- bzw. "Berlin - Tag & Nacht"-Kanälen bei YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok sind zahlreiche Videos, Posts und Reels zu sehen. Die Format-App bietet Bildergalerien und ein Wissensquiz für Fans.Zehn Jahre "Berlin - Tag & Nacht" - Mit der Multi-Channel-Strategie auf allen Kanälen präsentRTLZWEI, TVNOW, App"Berlin - Tag & Nacht" erreicht bis zu 8,4 % MA* in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Besonders bei den jungen Frauen (14-29 Jahre) ist die Daily begehrt und erzielte 2021 bis zu 17,5 % MA, erreicht aber auch bei männlichen Fans im Alter von 30 bis 39 Jahre sehr gute Werte.RTLZWEI.de, TVNOW und die Format-App konnten in 2021 die Zahl der Abrufe um 7 % steigern (Zeitraum: 01.01.-31.07.2021, Quellen: Google Analytics, RTLi)Social Media: Mehr als 5 Millionen Follower"Berlin - Tag & Nacht" zählt insgesamt über 5,2 Mio. Follower und Abonnenten bei YouTube, Instagram, TikTok, Facebook - und seit Juni neu dabei - Snapchat. (Stand: 23.08.21, Quellen: Fanpagekarma, YouTube Analytics, Snapchat Analytics, TikTok Analytics)Auf Facebook fing 2011 alles an und heute befindet sich dort mit 2,6 Mio. Abonnenten die größte Community. Der Kanal zur Sendung gehört zu den Top 10 der erfolgreichsten TV-Formatseiten hinsichtlich der Community-Größe.Auf YouTube zählt der "Berlin - Tag & Nacht"-Channel zu den 30 aufrufstärksten Channels in Deutschland. Aktuell verzeichnet der Channel 1,3 Mio. Abonnenten, mit weiterhin steigenden Zahlen.Mit mehr als 720.000 Abonnenten ist die "Berlin - Tag & Nacht"-Seite die größte und erfolgreichste Instagram-Seite von RTLZWEI hinsichtlich Community-Größe und ReichweiteTikTok verzeichnet 550.000 Abonnenten, das beste Video erreichte 3,3 Mio. Wiedergaben.Seit Juni 2021 ist "Berlin - Tag & Nacht" auch auf Snapchat präsent und erreicht seit Start bereits über 90 Mio. Views und 1,6 Mio. unique User!*Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 1.1.-24.8.2021.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEICorporate Communications & B2B MarketingSusanne Raidt089 - 641850-6902kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5018453