Attila Hildmann ist einer der prominentesten Corona-Leugner Deutschlands. Jetzt hat das Hackerkollektiv Anonymous so gut wie alle Kanäle Hildmanns gehackt. Zuvor hatte der Koch dem Hackerkollektiv den Krieg erklärt. Attila Hildmann war zu Beginn der Coronakrise als einer der prominentesten Verschwörungstheoretiker bekannt geworden. Seit der ersten Corona-Maßnahmen verbreitet der ehemalige Vegan-Influencer in sozialen Medien und in Telegram-Gruppen bizarre Mythen. Juni 2020: Anonymous und Hildmann geraten aneinander Erstmals ins Visier des losen Hackerkollektivs Anonymous geriet der Koch im Juni 2020. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...