Die Produktion von Euro- und Sonderpaletten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Aufgrund dieser Entwicklung musste der Palettenhersteller Roth auch die Kapazität der nachgelagerten Folienbeschickungseinrichtung erhöhen. Das gelang ihm mithilfe einer Automatisierungslösung von SEW-Eurodrive. Die Holzwerk Roth GmbH in Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis fertigt kundenspezifische Sonderpaletten ab Losgröße 1. Aufgrund des wachsenden Auftragseingangs plante das Unternehmen im Jahr 2020 eine Produktionserhöhung seiner Palettenmaschine, in deren Folge die aufwendige Palettenverwaltung ...

