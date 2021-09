Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche gab es vor allem im Vorfeld der EZB-Ratssitzung eine rege Emissionstätigkeit im gedeckten Segment, auch im ultralangen Bereich, so die Analysten der Helaba.Die Nachfrage habe das Angebot deutlich überstiegen - so auch beim 20-jährigen Covered Bond der ABN Amro. Das Papier sei zu MS +6 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. EUR und einem Buch von 2,6 Mrd. EUR gekommen. Zur Wochenmitte könnte die Nord/LB das Segment bereichern und aufseiten der SSAs sei der Blick auf die nächste NGEU-Finanzierung gerichtet. Wann das passieren werde, sei noch unklar. ...

