DJ MARKT USA/Wall Street vor leichter Erholung nach schwacher Woche

Nach den Verlusten zum Wochenschluss signalisiert der Aktienterminmarkt eine leichte Erholung der Wall Street am Montag. Die US-Börsen hatten die schwächste Woche seit rund drei Monaten hingelegt - belastet von Konjunktur-, Corona- und Inflationssorgen. Grundsätzlich habe sich an diese Sichtweise nichts geändert, heißt es im Handel - auch mit Blick auf die US-Verbraucherpreisentwicklung, die am Dienstag veröffentlicht wird. Eine wachsende Anzahl sieht steigende Risiken für den Aktienmarkt.

Etwas Unterstützung für die US-Börsen kommt zum Wochenbeginn von der Politik. Die Abgeordneten arbeiten sich weiter durch das 3,5 Billionen US-Dollar schwere Investitionsprogramm aus den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Bildung und Klima. "Ich glaube, dass die Bullen ein wenig mehr Munition haben als die Bären: Die fiskalische Unterstützung bleibt bestehen, die Aktivitätsindikatoren bleiben stark", bekennt sich Chefinvestmentstratege Gregory Perdon von Arbuthnot Latham als Börsenoptimist. Mit Verweis auf den Rentenmarkt bläst Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco ins gleiche Horn: Das derzeitige Renditeniveau signalisiere, dass Anleiheinvestoren höhere Inflationsraten als vorübergehend ansähen. "Es gibt nicht genug Inflationsdruck, um wirklich eine Neubewertung des nominalen Wachstums auf lange Sicht zu spüren", ergänzt sie.

September 13, 2021 06:21 ET (10:21 GMT)

