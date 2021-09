Die Aktie von Chinas größtem E-Commerce-Konzern ist am Montag in Hongkong erneut unter Druck geraten und zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen. Auslöser für die Verluste war offenbar ein Artikel der FT, in dem weitere Regulierungsmaßnahmen für Alibabas Ant Group beschrieben wurden.Peking lässt bei der Regulierung der heimischen Finanzindustrie nicht locker und plant einem Bericht (kostenpflichtig) der FT nun die Aufspaltung von Ant Groups lukrativem Kreditgeschäft in eine ...

