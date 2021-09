Im Rahmen einer globalen Partnerschaft mit Red Pitaya bietet Digi-Key Electronics das @Home-Kit an. Das Kit bringt Laborübungen in entfernte oder häusliche Umgebungen. Digi-Key Electronics gibt eine globale Partnerschaft mit Red Pitaya bekannt und bietet das @Home-Kit an, das speziell für Professoren und Studenten entwickelt wurde, die von zuhause aus arbeiten. Das Open-Source-Board Stemlab 125-10 von Red Pitaya, auf dem das @Home-Kit basiert, kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...