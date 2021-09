DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technological Plastic Industries LLC (HTPI) freut sich, die Zusammenarbeit mit GreenLife Tech Corp (Kanada) bekannt zu geben



13.09.2021 / 13:11

HTPI wird Technologie und Maschinen für das Kunststoffrecycling liefern. HTPI hat sich außerdem bereit erklärt, in den nächsten fünf Jahren alle Endprodukte der GreenLife Tech Corp. zu kaufen. HTPI hat auch zugestimmt, GreenLife Tech Corp. das gesamte technische Know-how zur Verfügung zu stellen. Dies ist eine Win-Win Situation für beide Unternehmen, da HTPI Zugang zu den Märkten der Vereinigten Arabischen Emirate und zu Rohstoffen erhält.



HTPI hat sich bereit erklärt, die GreenLife Tech Corp (Kanada) bei der Errichtung ihrer Anlage zu unterstützen, sobald sie genügend Geldmittel aufgebracht hat, und wird ihr technische Hilfe und Know-how zur Verfügung stellen. Derzeit übersteigt die Nachfrage nach recycelten Produkten das Angebot, da es an Rohstoffen mangelt und logistische Probleme bestehen.



HTPI ist seit 15 Jahren im Bereich des Kunststoffrecyclings tätig und hat im Laufe der Jahre seine eigene Technologie entwickelt und sein Produktionsverfahren verfeinert. Infolgedessen hat HTPI seine Geschäfte um ein Vielfaches gesteigert. HTPI ist auf der Suche nach weltweiten Partnerschaften, um über mehr Rohstoffquellen und Produktionsanlagen zu verfügen und die ständig wachsenden Kundenaufträge erfüllen zu können.



Rana K Shahzad

Leitender Direktor



