Der Anteil der Photovoltaik blieb im Vergleich zur Vorjahresperiode mit 9,4 Prozent im ersten Halbjahr 2021 nahezu stabil. Auf 22 Prozent gesunken ist der Anteil der Windenergie, die im Vorjahr wegen starker und lang anhaltender Frühjahrsstürme noch den größten Anteil an der Stromerzeugung hatte.258,9 Milliarden Kilowattstunden Strom wurden in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 erzeugt - etwas mehr als die 248,2 Milliarden Kilowattstunden Strom in der ersten Jahreshälfte 2020. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes fiel der Strommix jedoch deutlich anders aus. Die Stromerzeugung aus konventioneller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...