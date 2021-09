Seit einem Jahr befindet sich die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum hat sich der Kurs unserer Dauerempfehlung nahezu verdreifacht auf aktuell rund 28,50 Euro. Seit einem Jahr befindet sich die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum hat sich der Kurs unserer Dauerempfehlung nahezu verdreifacht auf aktuell rund 28,50 Euro. Die Rallye dürfte weitergehen. Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...