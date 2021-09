Im Zuge der IAA bestätigte das chinesische Startup, dass hierzulande zunächst die E-Limousine ET7 herauskommen soll. Nio betont die hohe Nachfrage, Alleinstellungsmerkmale und nennt einen Erscheinungstermin. Die elektrische Limousine ET7 wird das erste Modell sein, dass der Elektroautohersteller Nio in Deutschland anbietet. In Europa startete er bereits in Norwegen, allerdings mit einem SUV. Bis Ende 2022 soll es so weit sein, kündigte Gründer und Unternehmenschef William Li nun auf der IAA an. Passend dazu stellte er den Deutschen Alexander Schwarz für die Führung der Europa-Zentrale ein. Zuletzt ...

