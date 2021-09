London (ots/PRNewswire) -Die Region steht im Mittelpunkt der Kampagne "Global Thought Leadership".Die international renommierte TBD Media Group startet die Kampagne "50 MENA Leaders", um Denker und Innovatoren aus der MENA-Region hervorzuheben, die die Zukunft des Planeten gestalten.Das Projekt, das Themenbereiche wie Industrie, Technologie, Nachhaltigkeit, Beratung, Finanzen und Energie abdeckt, wird in Zusammenarbeit mit Gulf News, der vertrauenswürdigsten englischsprachigen Nachrichtenquelle der Region, gestartet.Pünktlich zur Dubai Expo 2021 werden Vordenker aus den zukunftsorientiertesten Unternehmen der MENA-Region in Interviews zu Wort kommen, um ihren Ansatz zu erläutern, der sowohl auf alten Traditionen als auch auf Spitzentechnologie aufbaut, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Diese Interviews werden über das Portal 50 MENA Leaders auf der Webseite von Gulf News abrufbar sein und ein wirklich globales Publikum erreichen, das mehr über die wachsende Wirtschaft der Region erfahren möchte.Eine vollständige Liste der Organisationen, die an der Initiative 50 MENA Leaders teilnehmen, wird vor der Veranstaltung veröffentlicht.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1613311/TBD__Global_Thought_Leaders.mp4Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comOriginal-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136020/5018929