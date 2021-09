... Excel Industries. Der Spezialist für Garten-/Rasenpflegegeräte (Aufsitzmäher usw.) der Marken Hustler and BigDog sitzt in Hesston, Kansas, und zählt rund 600 Beschäftigte.



Der Kaufpreis liegt mit 375 Mio. $ etwa auf Umsatzhöhe. Der Zukauf wird den Gewinn nicht belasten und soll ab dem dritten Geschäftsjahr einen bereinigten Ergebnisbeitrag zwischen 0,15 und 0,20 $ je Aktie liefern.



STANLEY BLACK & DECKER (14,5 Mrd. $ Umsatz) will laut CEO James M. Loree einen Marktführer für Outdoor-/Gartengeräte aufbauen. Die Aktie legt vorbörslich leicht zu (+ 0,2 %).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

STANLEY BLACK & DECKER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de