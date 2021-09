Mainz (ots) -Samstag, 18. September 2021, 20.15 UhrLive zeitversetztIhre Reisekonzerte führen die Wiener Philharmoniker stets an besondere Orte. Dieses Jahr spielt das berühmte Orchester auch in der Sagrada Família in Barcelona. Die Akustik in der Basilika von Antoni Gaudí ist eine besondere Herausforderung, der sich die Wiener Philharmoniker stellen wollen. Unterstützt werden sie dabei vom deutschen Dirigenten Christian Thielemann, mit dem sie eine lange Zusammenarbeit verbindet. 3sat zeigt im Rahmen seines Festspielsommers das "Konzert der Wiener Philharmoniker aus der Sagrada Família" live zeitversetzt am Samstag, 18. September 2021, 20.15 Uhr. Die Sendung ist ab Sendedatum lang in der 3satMediathek abrufbar.Dieses Konzertereignis wird über die EBU weltweit in viele Länder übertragen. Auf dem Programm steht an diesem Konzertabend Samy Moussas "Elysium". Die Werke des kanadischen Komponisten, der seit 2007 in Europa lebt, wurden bereits vielfach ausgezeichnet. Außerdem zu hören sein wird die 4. Sinfonie in Es-Dur von Anton Bruckner, die "Die Romantische" genannt wird. Die erfolgreiche Uraufführung des Werkes fand 1881 - ebenfalls mit den Wiener Philharmonikern - statt.Die Basilika Sagrada Família gilt als eines der berühmtesten Bauwerke des spanischen Architekten Antoni Gaudí und ist bereits seit 1882 in Bau. Bis zu seinem Tod im Jahr 1926 hatte Gaudí eine aktive Rolle bei den Konstruktionsarbeiten übernommen. Es gab viele Änderungswünsche seitens des Künstlers. Jetzt sind es die zeitgenössischen Architekten, die eine Fertigstellung in den nächsten Jahren anstreben.Als letzten Beitrag des diesjährigen Festspielsommers zeigt 3sat am Samstag, 25. September 2021, um 20.15 Uhr das "Eröffnungskonzert Tonhalle Zürich" in Erstausstrahlung.Der 3satFestspielsommer ist vom 12. Juni bis zum 25. September 2021 im TV-Programm zu sehen. Weitere Konzerte und Opern sowie Tanz-, Theater- und Literatursendungen sind in der 3satMediathek unter https://3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Socia-Media-Kanälen mit dem Hashtag wirlebenkultur zu finden.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5018988