In der nordfriesischen Kreisstadt Husum ging heute die zweite Tankstelle für grünen Wasserstoff im Landkreis in Betrieb. Im rund 40 Kilometer nördlich gelegenen Niebüll können Busse und PKW bereits seit dem 26. August grünen Wasserstoff tanken. Sowohl die Tankstelle in Husum als auch die in Niebüll gehören zum Verbundprojekt eFarm. Dieses machte als erstes in Deutschland vor, wie sich Windenergie und Wasserstoff zu einem regionalen Energiesystem verbinden lassen.Grünen Wasserstoff tanken jetzt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...