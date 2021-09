An Europas Börsen setzen die Anleger wieder auf Wachstum und nutzen Kursrücksetzer aus der Vorwoche zum Wiedereinstieg. Dax und EuroStoxx50 zogen am Montag rund ein Prozent auf 15.772 beziehungsweise 4207 Zähler an. Investoren wetteten darauf, dass sich in der Euro-Zone eine starke wirtschaftliche Erholung gegen die Pandemie-Risiken durchsetzen...

