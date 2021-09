Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Apple. Am Dienstag steht das Apple-Event mit dem Namen ?California Streaming? an und die Experten erwarten, dass gleich mehrere neue iPhone-Modelle vorgestellt werden. Technisch dürfte sich zwar kaum etwas zu den Vorgängern ändern ? dennoch sind die Erwartungen hoch. Bei den Verkäufen steht Valenva im Fokus. Zu Wochenbeginn steht die Aktie des Impfstoff-Forschers Valneva kräftig unter Druck. Für Ernüchterung sorgt die Meldung, dass Großbritannien den Liefervertrag mit dem Unternehmen gekündigt hat. Die Regierung behauptet dem Vernehmen nach, dass Valneva gegen seine Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verstoßen habe, was das Unternehmen jedoch vehement bestreite, heißt es.