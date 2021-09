Mainz (ots) -Live aus der Alten Lokhalle Mainz am Donnerstag, 16.9., 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz, im Radio und im NetzDie wichtigsten politischen Themen und ihre Auswirkungen auf das LandDer Countdown läuft. In der heißen Phase des Wahlkampfs, zehn Tage vor der Bundestagswahl, treffen in der Mainzer Lokhalle die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien direkt aufeinander. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben an diesem Abend noch einmal die Gelegenheit, sich ein Bild von Personen und Programmen zu machen. Wer steht für was? Wer hat die überzeugendsten Konzepte? Wer wirkt glaubwürdig und kompetent? Wie sehen die unterschiedlichen Lösungsvorschläge für die wichtigsten Probleme aus: etwa die Folgen der Corona-Pandemie oder die Klimakrise?Politiker:innen müssen Farbe bekennenAm 16. September 2021 von 20:15 bis 21:45 Uhr müssen Thomas Hitschler (SPD), Julia Klöckner (CDU), Sebastian Münzenmaier (AfD), Tabea Rößner (B'90/Die Grünen), Alexander Ulrich (Die Linke) und Volker Wissing (FDP) live im SWR Fernsehen Farbe bekennen. Auf www.SWR.de/rp, in der SWR Aktuell App, im SWR Channel auf Youtube und auf dem SWR Aktuell-Kanal bei Facebook kann der Live-Stream verfolgt werden, auch das Radioprogramm SWR Aktuell überträgt die Sendung. Es moderieren Daniela Schick und Sascha Becker.Die Sendung findet ohne Publikum vor Ort statt.Barrierefreie Angebote des SWR zur BundestagswahlDie Spitzenrunde und alle weiteren Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden untertitelt und in der ARD Mediathek zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden sie in einer Fassung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) live via HbbTV ausgestrahlt und auf den Seiten von SWR.de als Livestream angeboten. Für ausgewählte Reportagen erstellt der SWR zudem Audiodeskriptionen (AD). Ferner gibt es ein gemeinsames ARD-Angebot in Leichter Sprache unter dem Dach der Tagesschau. Den detaillierten Überblick zu den barrierefreien Angeboten gibt es unter www.SWR.de/barrierefrei.Ein umfangreiches Webspecial zur Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es auf www.SWR.de/wahl. Dort findet sich auch der SWR Kandidatencheck, für den der SWR alle Kandidierenden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu einer Online-Befragung eingeladen hat.Pressefotossind zu finden unter https://share.ard-zdf-box.de/s/da3Lp34KoCL6Yk4Dort werden im Lauf des Sendungsabends Pressefotos des SWR eingestellt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/bundestagswahl-rpDie SWR Pressestelle auf Twitter unter @SWRpresse.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5019193