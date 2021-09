Vor wenigen Minuten begannen die Kryptowährungen plötzlich nach oben zu schießen, nachdem der amerikanischen Handels-Riese Walmart angeblich seinen Kunden die Möglichkeit geben wolle, Zahlungen in Litecoin zu leisten. Rally der Kryptowährungen durch Fake-News von Hackern Es erschien eine Pressemeldung mit folgendem Inhalt auf der Seite https://www.globenewswire.com: Walmart Inc. (NYSE:WMT), the No. 1 U.S. retailer and ...

Den vollständigen Artikel lesen ...