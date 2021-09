BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat nach einer von seiner Partei in Auftrag gegebenen Zuschauerbefragung beim zweiten großen TV-Schlagabtausch knapp am meisten positiv überrascht. Nach einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey unter Zuschauern des Triells vom Sonntagabend lag Laschet bei dieser Frage mit 34 Prozent knapp vor seiner Grünen-Konkurrentin Annalena Baerbock mit 33 Prozent. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kam demnach bei der Fragestellung "Wer hat sie im "TV-Triell" von ARD und ZDF am meisten positiv überrascht?" auf 24 Prozent. "Alle ungefähr gleich" gaben 9 Prozent der Befragten an.

Laut Civey sei die Umfrage repräsentativ für die TV-Zuschauer des Triells und damit nicht repräsentativ für alle Wahlberechtigten, teilte die CDU mit. Die Zuschauer wurden am 12. und 13. September befragt./bk/DP/men