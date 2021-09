MSI-Defence Systems Limited (MSI-DSL), der Entwickler von hochmodernen Waffen- und Unterwassersystemen, und der in Europa führende Robotik- und Entwickler für autonome Systeme, Milrem Robotics, präsentieren auf der DSEI 2021 gemeinsam hochmobile, unbemannte kinetische UAV-Systeme.

Utilising Milrem Robotics' THeMIS unmanned ground vehicles (UGV) integrated with MSI-DSL's Remote Weapon Systems (RWS) and Electrical Optical Sensor Systems the companies are offering a step change in countering mini-UAV, loitering munitions or other small difficult to detect airborne targets. (Photo: Business Wire)