DGAP-News: REALCUBE GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung

Realcube legt mit erfolgreicher Finanzierungsrunde das Fundament für eine smarte und flexible Digitalisierung in der Immobilienbranche



13.09.2021 / 18:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Münchner Technologie-Unternehmen Realcube schließt seine Finanzierungsrunde mit Willendorff Technologies erfolgreich ab und legt damit das Fundament für eine smarte und flexible Digitalisierung in der Immobilienbranche.



Mit ihrem offenen, cloudbasierten Angebot bietet Realcube Eigentümern und Betreibern von Immobilien eine innovative Plattform für die smarte und flexible Digitalisierung und ESG-Konformität ihres Immobilienmanagements. Durch ein standardisiertes Datenmodell und den API-first-Ansatz integriert Realcube die Daten unterschiedlicher Anwendungen und Systeme, die bei Immobilienunternehmen und deren Dienstleistern im Einsatz sind, auf einer Plattform. Über den Realcube AppStore lassen sich zudem zahlreiche PropTech-Apps und IoT-Anwendungen mit nur einem Klick anbinden. Kunden stellen so ihr individueles IT-Ökosystem zusammen - 100% maßgeschneidert, flexibel und sofort einsatzbereit. Damit fließen alle Daten eines Portfolios ungehindert und in Echtzeit über den gesamten Lebenszyklus von Bestandsimmobilien. Eigentümer und Betreiber nutzen so erstmals die vollständige Datenbasis ihrer Immobilien. Durch die neue Transparenz und KI-gestützte Korrelationen werden Entscheidungen in Echtzeit und Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen möglich. In dem Realcube Browser sind dazu standardisierte und individuelle Dashboards und Reports für unterschiedliche Managementlevel auf Knopfdruck verfügbar.

Mit Realcube steigern Immobilienunternehmen ihre Effizienz, treffen schnell die richtigen Entscheidungen, verbessern die Mieter-Experience, gewährleisten Rechtssicherheit und Compliance und realisieren tatsächlich ESG-konformes Management. Sie schöpfen das volle Potenzial der Digitalisierung aus. Als Resultat steigern sie den ROI und den Shareholder Value. Die Plattform ist seit drei Jahren im Einsatz, ihre Kunden managen damit bereits mehr als 45.000 Einheiten.

Mit der Beteiligungsgesellschaft Willendorff Technologies wurde ein siebenstelliger Betrag in die Realcube GmbH investiert. Über die genaue Höhe des Engagements haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Mittel nutzt Realcube für den weiteren Ausbau der Plattform mit PropTech-Partnern sowie für die Intensivierung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten. "Mit Willendorff Technologies haben wir den idealen Lead-Investor für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens gefunden", sagt Dr. Uwe Forgber, Gründer und CEO von Realcube. "Willendorff hat das Potenzial erkannt, das Realcube für die digitale Transformation und Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft bietet, und verfügt über Synergiepotenziale und Netzwerke, um uns schnell in die Pole Position am Markt zu bringen."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Realcube und sehen eine Riesenchance für die Digitalisierung und ESG-konformes Management in der Immobilienwirtschaft", sagt Yorck von Obernitz, Geschäftsführer von Willendorff Technologies. "Der offene Plattform-Ansatz und die neue Art der Business Intelligence sind die Zukunft der Branche und bieten unseren Investoren eine hervorragende Möglichkeit, Wertzuwachs in einem der wichtigsten Zukunftsfelder zu generieren."



Über Realcube:

Realcube ist die Cloud-Plattform für eine smarte und flexible Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Sie vereint die Kraft von Daten und einem stetig wachsenden Angebot innovativer Partner und Anwendungen für eine neue Art der Business Intelligence. Durch ein standardisiertes Datenmodell, den API-first-Ansatz und den Realcube App Store stellen Immobilienbesitzer und -betreiber ihr individuelles IT-Ökosystem zusammen - 100% maßgeschneidert, flexibel und sofort einsatzbereit. Daten fließen ungehindert und in Echtzeit über den gesamten Lebenszyklus von Bestandsimmobilien. Immobilienunternehmen nutzen damit erstmals die vollständige Datenbasis ihrer Portfolien. Durch die neue Transparenz und KI-gestützte Korrelationen werden Entscheidungen in Echtzeit und Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen möglich. Realcube-Kunden schöpfen das volle Potenzial der Digitalisierung aus und steigern als Resultat den ROI und den Shareholder Value. Die Plattform ist seit 2018 ein Einsatz. Immobilienunternehmen managen darüber bereits mehr als 45.000 Einheiten.



Ansprechpartner:

Mathias Rinka

Public Relations

media@realcube.com

www.realcube.com

+49 177 555 91 15

Stollbergstr. 22

80539 München



Über Willendorff Technologies:

Willendorff Technologies ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in B2B Software as a Service Unternehmen investiert, diese operativ unterstützt und in die Wachstumsphase begleitet. Mit den Software-Lösungen der Portfoliounternehmen hat Willendorff Technologies ein umfangreiches Retail- und PropTech-Ökosystem zur Digitalisierung von umfangreichen Geschäftsabläufen aufgebaut, mit dem sich enorme Synergien heben lassen.