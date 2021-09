Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Montag zu einer Stabilisierung gekommen, und der Leitindex SMI legte leicht zu. Das sei nach den Verlusten der Vorwoche und den negativen Vorgaben aus Asien durchaus überraschend, hiess es am Markt. "Wieder einmal griffen auf dem niedrigeren Niveau Schnäppchenjäger zu und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...