Angesichts zunehmender Cyberschäden bietet diese bahnbrechende Partnerschaft den Kunden eine einzigartige Chance, Cyberrisiken und finanzielle Risiken zu identifizieren und zu quantifizieren

Moody's Corporation (NYSE:MCO) und BitSight haben heute eine bedeutende Investition von Moody's bekannt gegeben, mit der die Angebote und Fähigkeiten von BitSight weiter ausgebaut werden sollen, um eine umfassende, integrierte, branchenführende Plattform für Cybersecurity-Risiken zu schaffen. Diese Transaktion spiegelt die zunehmenden strategischen, finanziellen und operativen Auswirkungen von Cyberrisiken auf Unternehmen und Märkte wider.

In den letzten 18 Monaten hat die exponentielle Zunahme von Cyberangriffen und Ransomware Hunderte von Milliarden Dollar an Kosten verursacht, die Stabilität und den Ruf von Unternehmen auf der ganzen Welt bedroht und dazu geführt, dass Führungskräfte und Vorstände ihr Cyberrisiko unbedingt bewerten und quantifizieren müssen. Eine von Moody's Investors Service durchgeführte Analyse der Anfälligkeit gegenüber Cyberangriffen und deren Auswirkungen identifizierte 13 Sektoren mit hohem oder mittlerem Risiko und einer bewerteten Gesamtverschuldung von über 20 Billionen US-Dollar.

Mit der heute angekündigten Transaktion investiert Moody's 250 Millionen Dollar in BitSight, einen Pionier im Bereich der Cybersecurity-Ratings. Darüber hinaus wird BitSight VisibleRisk übernehmen, ein von Moody's und der globalen Firmengruppe Team8 gegründetes Joint Venture zur Bewertung von Cyberrisiken.

BitSight unterstützt Marktteilnehmer dabei, Cyberrisiken durch Ratings, Analysen und Performance Management-Tools besser einzuschätzen, und liefert einzigartige Einblicke für über 2.300 globale Kunden, darunter viele Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, Versicherer und Vermögensverwalter. Moody's will die umfangreichen Daten und Forschungsergebnisse von BitSight für sein wachsendes Angebot an integrierten Produkten zur Risikobewertung nutzen. Die Übernahme von VisibleRisk durch BitSight ergänzt das bereits vorhandene Know-how um eine einzigartige, tiefgreifende Fähigkeit zur Bewertung von Cyberrisiken und erweitert die Möglichkeiten, die finanzielle Gefährdung eines Unternehmens durch diese Risiken zu analysieren und zu berechnen. BitSight erhält durch die Transaktion einen Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar, was die Führungsposition des Unternehmens in einem schnell wachsenden Daten- und Analysemarkt widerspiegelt.

"In dem Maße, in dem Unternehmen in den Cyberschutz und die Widerstandsfähigkeit investieren, ist ein weiterer wichtiger Bedarf entstanden: die Fähigkeit, Cyberrisiken und -gefährdung präzise zu messen und zu quantifizieren", so Rob Fauber, President und Chief Executive Officer von Moody's. "Die Schaffung von Transparenz und Vertrauen ist der Kern der Aufgabe von Moody's: Unternehmen dabei zu helfen, komplexe, miteinander verknüpfte Risiken zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen. BitSight ist führend auf dem Gebiet der Cybersecurity-Ratings, und gemeinsam werden wir den Marktteilnehmern in allen Bereichen helfen, ihre Cyberrisiken besser zu verstehen, zu messen und zu verwalten und die daraus entstehende Gefahr finanzieller Verluste zu quantifizieren."

"Cybersicherheit ist eine der größten Herausforderungen für den globalen Handel im 21. Jahrhundert", erklärte Steve Harvey, President und Chief Executive Officer von BitSight. "Durch unsere Partnerschaft mit Moody's und die Übernahme von VisibleRisk können wir unsere Kunden beim Management von Cyberrisiken in einer zunehmend digitalen Welt noch besser unterstützen."

BitSight wird eine Abteilung für Risikolösungen schaffen, die sich auf die Bereitstellung kritischer Lösungen und Analysen für Interessengruppen wie Chief Risk Officers, Führungskräfte und Vorstände konzentriert.

Nach Abschluss der Transaktion ist Moody's mit einer Minderheitsbeteiligung der größte Aktionär von BitSight am Unternehmen. Die Investition wird mit Barmitteln finanziert und wird sich nicht wesentlich auf die Finanzergebnisse von Moody's im Jahr 2021 auswirken.

Weitere Informationen über Moody's und das Thema "Cybersicherheit" finden Sie unter https://www.moodys.com/cyber.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 11.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

ÜBER BITSIGHT

BitSight verändert durch Bewertungen und Analysen der Cybersicherheit die Art und Weise, wie der globale Markt mit Cyberrisiken umgeht. Die BitSight Security Ratings Platform wendet ausgefeilte Algorithmen an und erstellt täglich zwischen 250 und 900 Sicherheitsbewertungen, um Unternehmen zu unterstützen, wenn es darum geht, ihrer eigene Sicherheitsleistung zu managen, das Risiko Dritter zu mindern, Cyber-Versicherungen abzuschließen, finanzielle Sorgfaltsprüfungen durchzuführen und die nationale Sicherheit zu verbessern. Mit über 2.300 Kunden weltweit und dem größten Ökosystem an Benutzern und Informationen ist BitSight der Standard für Sicherheitsbewertungen. Weitere Informationen unter bitsight.com.

