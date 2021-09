Die kurze Einschätzung der Lage Ein schnelles Ende der horizontal orientierten Ausrichtung will der DAX vor der Wahl nicht herbeiführen. Das langweilige Abwarten geht in die Verlängerung. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete "Rösselsprung" zu den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...