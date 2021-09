13. September 2021 ITT Inc. (NYSE: ITT) ernannte heute Bartek Makowiecki zum Senior Vice President für den Bereich Strategie und Geschäftsentwicklung. Er berichtet an Luca Savi, President und CEO von ITT Inc. In dieser Funktion wird Makowiecki alle strategischen Initiativen sowie alle Fusions- und Übernahmeaktivitäten bei ITT leiten.

Makowiecki wechselt von Ingredion zu ITT. Bei Ingredion war er zuletzt als Global Head of Strategy, M&A and Venturing tätig. Während seiner Tätigkeit bei Ingredion baute er eine erstklassige Strategiefunktion auf, erweiterte die Wachstumsplattformen des Unternehmens und richtete ein neues unternehmenseigenes Risikokapitalprogramm ein, um Kapital für Frühphaseninvestitionen bereitzustellen. Vor seiner Tätigkeit bei Ingredion hatte Makowiecki bei Owens Corning Corporation und Parker-Hannifin Corporation zunehmend verantwortungsvolle Positionen in den Bereichen globale Strategieaktivitäten sowie Fusionen und Übernahmen inne, darunter auch im internationalen Aufgabenbereich.

"Bartek Makowiecki ist eine erfahrene Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Bereich der Fusionen und Übernahmen sowie im Portfoliomanagement. Seine Erfahrung ist für ITT von großem Nutzen, da wir unsere Kapitaleinsatzstrategie beschleunigen möchten", so Luca Savi, CEO und President von ITT. "Makowiecki ist enorm talentiert. Er ist genau die richtige Führungspersönlichkeit, um unsere langfristige Strategie voranzubringen und auch in Zukunft überragenden Shareholder Value zu generieren."

Makowiecki verfügt über einen Abschluss als Master of Business Administration der Chinesischen Universität Hongkong und zusätzlich über einen Abschluss als Bachelor of Arts in den Fächern Internationale Wirtschaft und Finanzen der britischen Regents University. Seine künftige Tätigkeit wird er im weltweiten Hauptsitz des Unternehmens in White Plains (US-Bundesstaat New York) ausüben.

Über ITT

ITT ist ein diversifizierter, führender Hersteller von hochtechnisierten kritischen Komponenten und maßgeschneiderten Technologielösungen für die Energie-, Transport- und Industriemärkte. Ausgehend von seiner durch Innovation geprägten Geschichte arbeitet ITT partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen, um den Schlüsselindustrien langlebige Lösungen zur Unterstützung unserer heutigen modernen Lebensweise bereitzustellen. ITT hat seinen Hauptsitz in White Plains im US-Bundesstaat New York, beschäftigt Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern und vertreibt seine Produkte in rund 125 Ländern. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.itt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210913005831/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren:

Mark Macaluso

Tel. +1 914-641-2064

mark.macaluso@itt.com