BNP Paribas: Riesenpotenzial mit Reich der Mitte! Joint Venture mit Agricultural Bank of China?

Ausländische Mehrheitsbeteiligung bei chinesischen Finanzinstituten möglich. BNP Paribas könnte sich eine Marktposition im Wachstumsmarkt sichern!

Symbol: BNP ISIN: FR0000131104

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Mit einem mageren Plus von etwas über 3 Prozent liegt die Aktie des französischen Bankhauses unter den Erwartungen der Anleger. Immerhin zeichnet sich für ein Long Setup eine Widerstandslinie in Form der letzten vier Tageskerzen ab, wobei wir das einmalige Kreuzen am Montag noch nicht als Durchbruch werten.

Chart vom 13.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 54.04 EUR

Meine Meinung zu BNP:

Meinung: Die Umsatz- und Gewinnentwicklung bewegte sich auch in den vergangenen Jahren in einem Auf und Ab, so dass ein Corona-Effekt nicht wirklich erkennbar ist. Auffällig ist in erster Linie, dass 2019 keine Dividende gezahlt wurde. Ansonsten liegt die Dividendenrendite stabil über 6 Prozent. Etwas Musik in die Charts könnte das mögliche Joint Venture des Unternehmens mit der Agricultural Bank of China bringen. Die Genossen in Peking haben neulich grünes Licht gegeben, dass ausländische Unternehmen, sich mehrheitlich an chinesischen Finanzinstituten beteiligen können. Für BNP Paribas könnte das lukrativ sein, weil der Riesenmarkt im Reich der Mitte sehr hohe Renditen verspricht.

Setup:

Mögliches Setup: Unser Kaufsignal läge beim Überschreiten der Widerstandslinie. Der Stopp Loss könnte unter der Kerze vom Montag platziert werden und das Kursziel ermitteln wir mit der Measured-Move-Methode. Weitere Infos zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BNP.

Veröffentlichungsdatum: 13.09.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.