Sydney (ots/PRNewswire) -Die wichtigsten Informationen in Kurzform:- Mehr als 200.000 neue Nutzer werden seit dem 1. Juli 2021 von IR Collaborate (https://www.ir.com/products/collaborate) verwaltet.- Das Wachstum der verwalteten Benutzer wird durch erhebliche Investitionen in Produkte angetrieben, einschließlich der erweiterten Unterstützung für Microsoft Teams, Zoom und Webex.- IR Collaborate stellt jetzt die Erfahrung von Millionen von Benutzern weltweit sicher und betont die Bedeutung der UC- und Kollaborationsleistung sowie des Erfahrungsmanagements in einer Phase, in der Unternehmen neue hybride Arbeitsweisen einführen.IR (ASX:IRI), der weltweit führende Anbieter von Experience-Management-Lösungen für grundlegende Kommunikation und Zusammenarbeit, IT-Infrastruktur und Zahlungsökosysteme, hat in nur 10 Wochen seinen IR Collaborate-Kundenstamm um mehr als 200.000 verwaltete Nutzer (https://www.ir.com/news/ir-collaborate-adds-over-200000-new-managed-users) erweitert.Dieses gesteuerte Nutzerwachstum wird durch erhebliche Investitionen in Produktinnovationen angetrieben, um die Kunden mit Blick auf die Pandemie bei der beschleunigten Digital-Transformation zu unterstützen.Die Collaborate-Lösungssuite wurde im vergangenen Jahr erweitert und bietet Unterstützung für Microsoft Teams (https://www.ir.com/news/team-up-ir-launches-support-for-microsoft-teams), Zoom (https://www.ir.com/news/zooming-forward-ir-announces-support-for-zoom) und Webex (https://www.ir.com/news/ir-expands-cisco-portfolio-with-new-support-for-webex-meetings) sowie erweiterte Unterstützung für führende UC- und Collaboration-Anbieter, darunter Microsoft, Cisco und Avaya.Unternehmen möchten langfristige hybride Arbeitsplatzstrategien implementieren, die stark auf optimal funktionierende Sprach-, Video- und Collaboration-Technologien angewiesen sind, und dieses Wachstum unterstreicht die Bedeutung von UC- und Collaboration-Performance und Erfahrungsmanagement-Funktionen."Das ist ein großartiger Beweis für unsere Wachstumsstrategie und eine weitere Bestätigung unseres Wertversprechens. Der hybride Arbeitsplatz wird sich weiterentwickeln, und die Unternehmen verwenden unterschiedliche Modelle für ihre Mitarbeiter. In einem solchen Umfeld wird die Notwendigkeit, sich effektiv zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, sogar noch wichtiger für die Unternehmen und zu einem Unterscheidungsmerkmal am Arbeitsplatz", betonte John Ruthven, CEO von IR."Wir haben uns dem Wachstum durch Innovation verschrieben und sind gut dafür aufgestellt, Unternehmen den Support und die Flexibilität zu bieten, die sie benötigen, um ihre Technologieinvestitionen zukunftssicher zu machen und sicherzustellen, dass den Mitarbeitern unserer Kunden und deren Kunden eine großartige Zusammenarbeitserfahrung geboten wird."IR Collaborate stellt jetzt die Erfahrung von Millionen von Benutzern weltweit sicher, indem es Unternehmen und Serviceanbietern ermöglicht, Multi-Vendor-UC- und Collaboration-Umgebungen effektiv zu verwalten, sei es in der Cloud, lokal oder in einer hybriden Kombination. IR ist bestens positioniert, um die Komplexität zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Kunden allen Benutzern einen einheitlichen, qualitativ hochwertigen Service bereitstellen können.Informationen zu IRIR ist der weltweit führende Anbieter von Leistungsmanagement und Analysen für grundlegende Kommunikation und Zusammenarbeit (https://www.ir.com/products/collaborate), IT-Infrastruktur (https://www.ir.com/products/infrastructure) und Zahlungsökosysteme (https://www.ir.com/products/transact). Mehr als 1000 Unternehmen in über 60 Ländern vertrauen auf die Lösungen von IR, um geschäftskritische Erkenntnisse zu gewinnen. Die Gewährleistung kontinuitätskritischer Systeme sorgt für hohe Verfügbarkeit und Leistung für Millionen von Kunden auf der ganzen Welt.