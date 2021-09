Das US-Unternehmen Whitestone REIT (ISIN: US9660842041, NYSE: WSR) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,035833 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,43 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,78 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,41 Prozent (Stand: 13. September 2021). Die Auszahlung für Oktober erfolgt am 14. Oktober 2021 ...

