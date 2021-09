DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. September 2021

=== *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -7.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,6% zuvor: 4,7% 09:30 EU/EZB-Ratsmitglied Weidmann, Rede bei virtueller Konferenz von Bundesbank und People's Bank of China 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle 12:00 FR/OECD, Frühindikator August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 US/Apple Inc, Präsentation (virtuell) neuer Produkte 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AL/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit Albaniens Ministerpräsident Rama, Tirana ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

September 13, 2021 23:54 ET (03:54 GMT)

