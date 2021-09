York, England (ots/PRNewswire) -Das Auslandsunternehmen von YARD FORCE, SUMEC UK, erweitert sein Produktsortiment mit dem Roboter-Staubsauger R5 unter der Marke AMIRO. Umschaltfunktion zum Staubsaugen oder Wischen, erhältlich ab September auf Amazon.de.Der AMIRO R5 Roboter-Staubsauger bietet hervorragende Reinigung auf intelligenteste Weise:1. Austauschbarer 2-in-1-Staub-/Wassertank, so dass der Roboter entweder saugen oder wischen kann.2. LiDAR-Sensor, die fortschrittlichste Technologie zur automatischen Hindernisvermeidung und Kartenerstellung.3. Bis zu 2500 Pa Saugleistung, 91 % Abdeckung des Arbeitsbereichs, Clif Sensor zum Verhindern von Treppenstürzen, Multi-Map-Speicherkapazität, die im Haus sehr nützlich ist.4. Wenn der AMIRO R5 erkennt, dass er sich auf einem Teppich befindet, passt er automatisch die Saugleistung an und schaltet bei Hartholz wieder auf eine niedrigere Leistung zurück.5. Sprachsteuerung über Amazon Alexa.AMIRO, ein führendes Unternehmen der Hausgeräteindustrie, gibt bekannt, dass der AMIRO R5 ab sofort auf Amazon.de erhältlich ist. Dank modernster "Automatic Carpet Boost"-Technologie und LiDAR-Sensoren ermöglicht der Roboter eine effiziente Reinigung beim Wischen und Saugen. Er kann eine Fläche von bis zu 280 qm abdecken, ist mit einem austauschbaren Wassertank ausgestattet und kann je nach Benutzerbedarf problemlos von der Staubsauger- auf die Wischfunktion umgestellt werden.Der neue AMIRO R5 verfügt über die Clean-n-Mapping-Technologie, was bedeutet, dass er das Haus reinigen und gleichzeitig eine Karte erstellen kann. Er erkennt seine Umgebung und positioniert und sich richtig, so dass er bei gleichbleibend hoher Leistung einem effizienten Reinigungspfad folgt.Das Modell ist mit Amazon Alexa auch Smart Home-kompatibel und kann über die AMIRO App aus der Ferne gesteuert werden. Es verfügt über eine vollständige drahtlose Steuerung, die sowohl mit 2,4 GHz- als auch mit 5 GHz-Netzwerken kompatibel ist. Außerdem ist es mit einem großen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der bis zu 180 Minuten Saugen oder Wischen ermöglicht."Das neue AMIRO R5-Produktportfolio soll den Verbrauchern die bestmöglichen Optionen bieten, um für ein intelligenteres Zuhause und ein einfacheres Reinigungserlebnis zu sorgen, das alle Lifestyle-Bedürfnisse erfüllt, sei es beim Wischen und/oder beim Staubsaugen", so Mariana Hall, Geschäftsführerin von SUMEC UK. "Die Kombination aus dem austauschbaren Tank, der ein automatisches Wischen zusammen mit einer dreistufigen Reinigung ermöglicht, und einem effizienteren Reinigungspfad wird zweifellos dazu beitragen, eine echte Lösung zur Bodenreinigung zu liefern, die das Haus sauber und ordentlich, effizient und sicher macht."UVP: 599 EURVerfügbarkeit: Exklusiv erhältlich auf Amazon.de.https://www.amazon.de/dp/B093BTDLPQ/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623971/AMIRO_image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1623972/AMIRO_Footer_Logo.jpgPressekontakt:Yinlu Lin86-25-5863-8031Original-Content von: SUMEC UK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158573/5019315