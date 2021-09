Valneva hat die Rekrutierung der ersten Gruppe älterer Teilnehmer in Valnevas Phase-3-Studie seines inaktivierten COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 abgeschlossen. 300 Freiwillige im Alter von 56 Jahren und älter wurden in Neuseeland für die VLA2001-304-Studie mit dem Ziel rekrutiert, weitere Sicherheits- und Immunogenitätsdaten für diese Altersgruppe zu generieren. Die Kohortengröße wurde in Absprache mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur ("EMA") von 150 auf 300 erhöht. Topline-Daten dieser Kohorte werden Anfang 2022 ausgelesen, und es wird erwartet, dass die Daten zusätzliche behördliche Einreichungen unterstützen. Parallel zur VLA2001-304-Studie in Neuseeland wird VLA2001 derzeit im Vereinigten ...

