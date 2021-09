Nach dem monatelangen Höhenflug hat die Aktie von Siemens Healthineers in den vergangenen Tagen eine Verschnaufpause eingelegt. Seit der Ankündigung des Aufstiegs in den DAX ist der Kurs deutlich unter die 60-Euro-Marke gefallen. Doch nun kündigt Konzernchef Bernd Montag zeitnah neue Mittelfristprognosen an und könnte damit wieder für neuen Schwung sorgen.Durch die Pandemie hätten die Gesellschaften gelernt, dass ein funktionierendes Gesundheitswesen mehr als ein Kostenfaktor sei, so Montag im Handelsblatt-Interview. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...