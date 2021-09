Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) tritt seit Mitte Juni mehr oder weniger auf der Stelle und bewegt sich in einer Range von 64 bis 69 €. Was einerseits langweilig wirkt, übt auf Dividendenjäger durchaus seinen Reiz aus. Beim aktuellen Kurs um die 65,60 € beträgt die Dividendenrendite rund 5,3 %. Und die Geschäfte laufen gut. Die BASF mit Sitz in Ludwigshafen ist ein Chemiekonzern. Sie beschäftigt weltweit 110.302 Mitarbeiter an über 390 Produktionsstandorten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...