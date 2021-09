HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach dem optimistischeren Ausblick von 8,30 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen an den Motorenbauer erschienen zu zurückhaltend, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist kurz- und mittelfristig sehr optimistisch./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006305006