Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflation und Inflationssorgen sind in den letzten Monaten häufig ein Thema gewesen, so die Analysten der Helaba.Insbesondere in den USA sei die Teuerung im Juni und Juli mit +5,4% im Vorjahresvergleich kräftig ausgefallen. Unter anderem seien Basiseffekte für diesen Schub verantwortlich. So hätten sich die Ölnotierungen phasenweise um 200% gegenüber 2020 erhöht, weil das Fass Öl in der Krise kurzzeitig weniger als 20 US-Dollar gekostet habe. Das habe die Inflationsrate in die Höhe getrieben. Inzwischen lasse dieser Schub nach - nicht nur, weil die Ölnotierungen zuletzt nachgegeben hätten, auch weil die Basiseffekte nun dämpfend wirken würden. Die Jahresrate der Ölpreisveränderung liege "nur" noch bei rund 60%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...