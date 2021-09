Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh nur wenig verändert gezeigt. Er notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1815 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,1810 Dollar gehandelt worden war. Die Aufmerksamkeit richtet sich am heutigen Handelstag auf die in den USA anstehenden Inflationsdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden.Analysten rechnen mit einer leichten Abschwächung der aktuell hohen Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...