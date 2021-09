DJ WAHL21/Politologin: Konflikte in der Union werden stärker aufbrechen

Die tägliche Kompakt-Übersicht mit wichtigen Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Zielen zur Bundestagswahl am 26. September:

Politologin: Konflikte in der Union werden stärker aufbrechen

Die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Politischen Akademie Tutzing, Ursula Münch, rechnet mit einem neuen Richtungsstreit in der Union, wenn sie die Bundestagswahl verliert. "Wenn die Wahl verloren geht, werden die Konflikte in der Union noch stärker aufbrechen", sagte Münch der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie gehe davon aus, dass die Fragen, wie es die Union künftig mit der AfD halten will und wie sie künftig Rechte und Konservative einbinden will, die Partei beschäftigen werden. Münch ist überzeugt, dass die Union ihr Potenzial als Volkspartei mit breitem Spektrum von linksliberalen bis hin zu rechten Positionen derzeit nicht ausschöpft. Eine stärkere Rückbesinnung auf den Charakter der Volkspartei sei notwendig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2021 02:58 ET (06:58 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.