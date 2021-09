Wien (ots) -Biogärtner Karl Ploberger und Münze Österreich empfehlen: Lass Blumen sprechenWas kann man einander mit Blumen sagen? Eine ganze Menge. Erfahren Sie, welche Blume Sie verschenken sollten, wenn ...Sie jemandem sagen wollen, dass Sie an ihn (oder an sie) denken.Sie sich für etwas entschuldigen möchten, das Ihnen leidtut.Sie jemandem unmissverständlich Ihre Zuneigung ausdrücken wollen.Das Buch "Mit der Sprache der Blumen" gibt Antworten auf all diese Fragen und viele mehr finden sich in dieser kurzweiligen Zusammenschau von Bedeutungen, Magie und Symbolik, botanischen Einzelheiten und Verwendungsmöglichkeiten von bekannten Blütenpflanzen. Zusätzlich zu diesen interessanten Details erfährt man hier, mit welchen Blumen sich am besten das Immunsystem stärken lässt, mit welchen man abnehmen oder Glück in der Liebe beschwören kann. Vielleicht möchten Sie aber auch lieber erfahren, welche Blumen Ihnen das Gefühl geben, geerdet zu sein, und welche Ihre Spiritualität weiterentwickeln oder sogar schlechte Geister vertreiben können? So oder so werden Sie die Sprache der Blumen schon bald fließend beherrschen.Erhältlich um EUR 21,- (inkl. 5% USt) bei der Münze Österreich (Am Heumarkt 1) und im Online-Shop der Münze Österreich: https://www.muenzeoesterreich.atEin komplettes Geschenk Ein Buch, eine siebenteilige Münzserie (die erste Münze erscheint am 15.9.2021) und dazu eine hübsche Geschenkbox für Buch und Münzen.Erhältlich im Set (Buch plus Sammelkassette) um EUR 76,80 bei der Münze Österreich (Am Heumarkt 1) oder im Online-Shop der Münze Österreich: https://www.muenzeoesterreich.atDie Münzen Die siebenteilige Münzserie präsentiert Blumenmünzen von unvergleichlicher Schönheit. In der Prägequalität Polierte Platte/Proof sind diese obendrein farbveredelt.Zum ersten Mal: "Naturselbstprägungen" Für die Münzbilder hat man sich etwas völlig Neues einfallen lassen: Erstmals wurden Abdrücke echter Pflanzen verwendet, so gleichen die Blumen auf den Münzen ihren realen Vorbildern vollkommen. Die Blumen auf den Münzen sind auf ewig in Sterlingsilber lebendig und verwelken nie.Die Münze "Die Rose" gibt es in drei Qualitäten zu unterschiedlichen Preisen: aus Silber in den Qualitäten Handgehoben um EUR 36,60 und Polierte Platte/Proof um EUR 46,80 (jeweils inkl. 20% USt) sowie zum Nennwert von 10 Euro aus Kupfer. Erhältlich in Geldinstituten, im Münzhandel, bei der Münze Österreich (Am Heumarkt 1) oder im Online-Shop der Münze Österreich: www.muenzeoesterreich.atPressekontakt:Mag. Andrea Lang, Münze Österreich AGAm Heumarkt 1, 1030 WienTel. 0664/96 29 821Andrea.Lang@muenzeoesterreich.atBesuchen Sie auch unsere Presselounge unter http://www.muenzeoesterreich.at/presselounge.https://www.muenzeoesterreich.at/information/pressemeldungen/aktuelles-aus-der-muenze-oesterreich/mit-der-sprache-der-blumenOriginal-Content von: Münze Österreich AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112323/5019414